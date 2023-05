Más adelante el Jefe de Estado razonó: “Sé que estamos en medio de una situación difícil y no alienta que uno explique las cosas sin que estén aún los resultados, sobre todo los resultados en la mesa (relativos a la alimentación), pero estoy convencido de que vamos a superar esta situación, porque hay comprensión, porque hay compromiso, porque no hay derrotismo, porque hay deseos de hacer”.

“Hemos estado razonando a partir de situaciones, a partir de datos, a partir de incumplimientos; hemos ido reflexionando, y yo creo que eso también nos da un momento de comprensión. Si no hay comprensión de los problemas, estos no se pueden enfrentar ni superar”.

Tal realidad, argumentó el dignatario, “presupone un nuevo reto: no solo cumplir con los indicadores, no solo seguir defendiendo los conceptos con que hemos estado trabajando”. También se trata ahora, dijo, de pensar en “cómo multiplicamos, en el menor tiempo posible, esas buenas experiencias. Como yo decía: ¿cómo nos inspiramos en esos que están venciendo el bloqueo?”.

“Hay mucha insatisfacción, no hemos logrado cambiar la situación, no se ha logrado cumplir con un grupo importante de indicadores”, afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, quien además expresó que en los encuentros recientes, donde se ha hablado de causas objetivas y causas subjetivas, “hemos ido más a lo subjetivo, donde hay potencialidades, donde están las reservas que nosotros podemos mover y que nos pueden impulsar”.

Tuvieron lugar análisis -explicó Díaz-Canel- en los que se podía advertir que “los problemas no son desconocidos, que no se está ajeno al nivel de complejidades estructurales, de funcionamiento, objetivas y subjetivas, que existen”.

El dignatario valoró que los “análisis fueron muy críticos y muy autocríticos: Aquí no hubo complacencia, aquí no hubo informes edulcorados. Los informes fueron muy concretos, y por lo general no se detuvieron en las cosas en las que había resultados, sino que se detuvieron en los problemas”.

“Hay voluntad; hay compromiso; quienes tienen que exponer porque responden por determinadas actividades, responden por esos compromisos con mucha vergüenza; y han planteado que no han podido cumplir, pero también su decisión de hacer mucho por recuperar indicadores, por perfeccionar sistemas de trabajo para poder llegar a esos indicadores, para no renunciar a los indicadores que se habían propuesto”.

“Yo creo que se trabajó con mucha profundidad -valoró Díaz-Canel Bermúdez-; se trató de llegar a indicadores realistas, y en aquel momento (en enero del 2023) se defendieron con mucha precisión estas estrategias”. El dignatario definió que en tales metas ha “predominado el concepto de la resistencia creativa; y es que nosotros tenemos que superar esta situación por nosotros mismos, con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, superando el bloqueo, aunque no lo levanten y aunque no lo flexibilicen”.

You have no rights to post comments