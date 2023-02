Díaz-Canel en México: «un huésped distinguido, admirado y fraterno»

«Honra siempre, dijo, llegar a la patria de Benito Juárez, de quien escribió nuestro Martí valoraciones tan sentidas y profundas, que no hay cubano que no lo reconozca como uno de los grandes de Nuestra América, símbolo de la dignidad de los pueblos originarios y de la lucha contra las agresiones del colonialismo europeo y las ambiciones expansionistas del vecino poderoso.

