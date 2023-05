Ante las complejidades actuales —enfatizó el Jefe del Gobierno de la República— hay que buscar soluciones diferentes. Y tampoco se trata de que hay compromisos pendientes o que se van a cumplir para fin de año, porque la comida —ejemplificó— se come todos los días, no puede esperarse por ella para cuando se acabe el año.

Al intervenir en el intercambio en Pinar del Río para chequear los compromisos contraídos por la provincia para hacer de 2023 un año mejor, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que estos encuentros no son para explicar lo que no se hizo por falta de combustible, electricidad y otras cosas, sino para rendir cuenta por lo que se dejó de hacer y pudo haberse hecho.

Nosotros —señaló Díaz-Canel— tenemos que crear conciencia de que nos vamos a alimentar con lo que seamos capaces de hacer por nosotros mismos, de que podemos producir alimentos a nivel local. Lo que no se puede es —agregó— estar esperando por las importaciones, por lo que se da por la canasta básica, porque esta —que se mantendrá— tiene que ser para dar más, no lo mínimo.

