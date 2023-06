Finalmente, reiteró que la nación antillana atraviesa momentos complejos, principalmente por el impacto del bloqueo estadounidense recrudecido; pero “el pueblo y Gobierno estamos luchando, no solo para resistir, sino para desarrollarnos y les puedo asegurar a ustedes que Cuba no se rendirá jamás y que defenderemos nuestra independencia y soberanía hasta la victoria siempre”.

Marrero Cruz reiteró que el mundo, quizás como nunca antes, está urgido de una nueva coexistencia civilizada, basada en un nuevo orden internacional, justo y equitativo, donde prevalezcan la solidaridad, la cooperación, la integración entre países y el multilateralismo. “Sin paz no habrá desarrollo ni justicia social, y sin desarrollo y justicia social no se logrará una paz duradera.

