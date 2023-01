Presidente cubano encabeza análisis en Sancti Spíritus para evaluar potencialidades de la provincia

Habló de avanzar más en el empoderamiento de los municipios; de descentralizar facultades para mejorar la gestión en la base; de que los cuadros rindan cuenta; de fortalecer el trabajo de los delegados de circunscripción, de apoyarlos más y de acompañarlos en su labor de cara al pueblo; de consolidar la relación entre el sector estatal y no estatal, y sobre esto aseguró que no se dará un paso atrás en la creación de los nuevos actores económicos que hoy tiene Cuba.

No podemos ver a los trabajadores como una masa inerte, alertó, el primer paso es discutir con ellos si ese debe ser el plan o no, y que nos propongan cómo podemos hacerlo mejor.

