Me he especializado en formar a estas niñas según sus diferencias, y ensayar lo más posible para lograr buenos resultados. Esta labor, cuando se ejerce por años, dota de conocimiento y paciencia.

He asumido el grupo de niñas a las cuales todos respetan por sus edades. El trabajo con ellas requiere un tratamiento diferente; no solo llegan las aspirantes a la academia de arte, sino también por recomendación de ortopédicos y psicólogos.

Yo siempre iba con ellas a los ensayos y funciones; me formé en ese mundo y el magisterio me nació con naturalidad. En realidad, me encanta la labor como directora y profesora del grupo de ballet más pequeño del proyecto.

Me gradué en el año 1979 y al poco tiempo comencé a dar clases en la Escuela de Arte de Santiago de Cuba. Regresé a los seis años, y Fernando Alonso me dice que tenía todo el potencial para dirigir un centro donde los niños pudieran entrar a estudiar danza sin ser escogidos.

You have no rights to post comments