La empresa «8 de Marzo» no fue el primer punto en la agenda de las visitas realizadas este jueves por el Jefe de Estado a varios lugares de La Habana, pero sin dudas en ese lugar los reporteros encontraron una de las noticias más importantes de estos tiempos: que la Isla, a pesar de todo, sigue abriéndose paso en pos de su soberanía, y que no pocas veces da saltos como solo pueden hacerlo los grandes del planeta.

You have no rights to post comments