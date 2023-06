Recordar estas historias me hacen pensar en la existencia de situaciones similares, e incluso peores. Cuántos ancianos estarán sin el afecto suficiente, a pesar de no haberlo sembrado. Acaso los hijos o nietos podemos tomar el elixir del olvido, y simplemente dormir tranquilos.

Cuando la observo, no puedo evitar preguntarme: cuál fue el pecado de esta madre para la total ignorancia por parte de sus hijos; acaso tuvo una actitud diferente con ellos o es una cuestión de valores y sentimientos humanos. Siempre me hago las mismas preguntas mientras veo el sufrimiento de Alma y su hija.

A lo largo de mi vida he conocido a diversos abuelos; todos con diferentes personalidades y "achaques". Mi primer recuerdo respecto a ellos es con los padres de mi mamá. En la actualidad, ella tiene 69 años y él 78 primaveras. En su época de madurez me cuidaron, educaron y contribuyeron a la formación de la mujer que soy hoy.

