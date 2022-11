Fotos: Leannys Cedeño

Si de particpación en concursos durante la etapa escolar se habla, José Alberto Almeida Cabrales tiene grandes recuerdos y mucho que contar. La asignatura historia fue su primera pasión académica, pero en el transcurso hacia el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas (IPVC) de Camagüey la química apareció en el camino.

Cuando llegó el noveno grado y decidí que quería continuar mis estudios en el IPVCE opté por concursar en una asignatura de Ciencias buscando la entrada directa a la Vocacional. A pesar de que no tenía experiancias anteriores con la Química, tuve la oportunidad de participar hasta el nivel nacional. La preparación para la competencia así como los exámenes se realizaron en el Centro de Entrenamiento de Concurso, por tanto, al ingresar al IPVCE lo hice como parte del equipo de Química de Décimo Grado. La preparación para concurso requiere de grandes sacrificios y consagración hacia el estudio.

Para este camagüeyano de 19 años el esfuerzo de los estudiantes se debe combinar, como la mejor fórmula, al trabajo de los entrenadores para concurso. En su caso, refiere tuvo a los mejores maestros, los cuales con su trabajo constituyeron un escalón sólido para lograr resultados satisfactorios.

Fui medallista en el Concurso Nacional durante mi décimo y onceno grado y en ambos años integré la Preselección Nacional. La única deuda es no haber podido representar a Cuba en eventos internacionales, dado que los mismos se suspendieron a causa de la Pandemia de la Covid-19.

Por sus amplios resultados en topes y concursos obtuvo la carrera de Química Pura. Mientras espera con ansias el ingreso a la educación superior, este joven se desempeña como profesor en las mismas aulas que fueron testigos de sus horas de desvelo.

Esta etapa me ha servido para valorar la labor tan necesaria que llevan adelante nuestros maestros desde su óptica. También ha sido una vía para aumentar mi preparación porque cuando tienes a un auditorio que depende de ti para asimilar un contenido tienes una responsabilidad mayor con tu superación. He descubierto el afecto hacia el magisterio, así que no descarto la posibilidad de dedicar parte de mi vida al entrenamiento de nuevos talentos, considero que sería una manera bastante justa de saldar la deuda con mi escuela y mi entrenador que me han convertido en lo que soy hoy.

Con metas claras de superación, José Alberto camina hacia nuevos horizontes; sin embargo, no olvida la etapa cuando estudiaba día y noche para contribuir a llevar el nombre de Camagüey a los escalones más altos de la educación media superior.