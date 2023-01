El mundo, dijo la doctora, está sufriendo lo que se ha dado en llamar la «fatiga general de las vacunas». Ya sea por los movimientos antivacunas, o por falta de recursos, lo cierto es que tal cansancio está costando vidas. A veces, meditó Ileana Morales, el que puede vacunar no quiere hacerlo, y el que muestra voluntad no tiene las posibilidades: «Es una contradicción tremenda».

Todo puso al descubierto la naturaleza «de países ricos que están montados sobre un concepto neoliberal, que pueden tener todo el dinero del mundo y sin embargo no resuelven el problema porque el enfoque es comercial. Esto ha demostrado también la falsedad y la hipocresía de las transnacionales biofarmacéuticas, que también han tenido una posición de no resolver el problema de la enfermedad, para que haya que seguir gastando en medicamentos. Aquí hay procesos que hay que estudiar ahora», y ante los cuales, dijo, hay que buscar conclusiones.

«¿Cómo convertimos este ejemplo, en el menor tiempo posible (el realizado por la ciencia cubana en materia de salud), en algo que sea regla y no excepción?». Definió el tema como un aprendizaje que no puede dejarse de la mano; porque «es sumamente elocuente cómo haciendo uso de la ciencia y la innovación pudimos enfrentar un problema complejo (el de la COVID-19), que hoy sigue siendo complejo para el mundo».

