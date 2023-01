Con toda la sabiduría que daban sus más de 90 años de vida, e insatisfecho porque sus hijos no tenían gran afinidad hacia la vida campesina, el patriarca de la familia sentó al joven Edimir —quien recién regresaba de la instalación turística en la que trabajaba, y para lo que había estudiado— en un taburete y le dijo mirándolo fijo teniendo como fondo la finca: «nieto, la tierra es la que lo da todo; si no hay agricultura, tampoco habrá turismo».

You have no rights to post comments