Explicó que el trabajo comunitario integrado está compuesto por tres fases: el diagnóstico, la elaboración y ejecución del plan de acción y por último el seguimiento y evaluación del proceso e impacto del mencionado plan de acción. “Lo que hagamos y no se controla no tiene continuidad”, acotó y agregó que estas fases las caracteriza la participación activa del pueblo.

Marlenis Urquiola Guerrero, diputada por el municipio de Manatí, en Las Tunas dijo que existen problemas a los cuales ellos no pueden dar solución, pero que sí está entre sus funciones tramitar las inquietudes y que no se estanquen en el tiempo.

