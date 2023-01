En este punto, el doctor Roberto Morales, reconoció que aún no se aplican como es debido, las múltiples medidas tomadas por la dirección del país para incentivar el desarrollo de las fuerzas productivas, una realidad con la que coincidió Alberto López Díaz, Gobernador de la provincia; quien señaló que aún quedan muchísimas reservas de eficiencia en todas partes, las cuales no se explotan por insuficiencias de los cuadros.

