En varias obras importantes del país sobresalen con eficiencia las labores de los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje Número 2 de Camagüey, un colectivo destacado que no se detiene. Recientemente, se llevó a cabo una valoración del desempeño de esa entidad durante el pasado año, en el cual sobresalió el tema del encadenamiento productivo con el sector estatal y no estatal, garantizar los contratos. En este material el periodista Luis Naranjo entrevista a: Jorge Brown / Brigada 3 Construcción y Montaje y René Romero / Ingeniero Civil Construcción y Montaje

You have no rights to post comments