“Donde vivo nos llaman chicanos, comenta Fanny, hija de mexicanos nacida en EEUU, y tenemos todavía muchas luchas que ganar. Por eso me gusta venir aquí, porque ustedes son un ejemplo de eso. La brigada es una experiencia que nos permite desmitificar las imágenes que de Cuba se cuentan allá y la necesidad de apoyar el fin del bloqueo que no solo los afecta a ustedes sino también al pueblo norteamericano que se pierde toda la verdad de este país.

“Nos sorprendió mucho que en la brigada que está en la frontera en Guantánamo las paredes del lugar están llenas de frases de Fidel, una de ellas dice que la Revolución es también una batalla de ideas. Ustedes la han convertido también en una batalla por la educación y por la salud, no solo aquí sino para el mundo. Cuba no ha abandonado nunca a un amigo, siempre que es necesario hacen como dice su himno ‘al combate corred bayameses’ y van a donde haga falta, por eso son un ejemplo para todos”, comentó Criss.

You have no rights to post comments