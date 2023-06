De las diez comunidades que ayer permanecían incomunicadas, cuatro han salido de esa situación. Quedan seis a las que no se puede llegar con transporte terrestre, dos en Yara y cuatro en Manzanillo. No obstante el agua ha descendido y los inquilinos han podido ir a sus casas, así como las comisiones para certificar y validar los daños. Ya 44 comunidades con paso fueron visitadas.

