Por ello su énfasis en que los informes no pueden partir de las carencias materiales que tenemos y los obstáculos externos, pues son elementos que ya se conocen. Señaló que el propósito de la discusión con los trabajadores es buscar cómo, con la inteligencia colectiva, encontramos vías para rebasar esos obstáculos -que son objetivos y están ahí, pero que no van a cambiar en un plazo inmediato-, y desde nuestro propio esfuerzo, elevando la productividad, aplicando más la ciencia y la técnica, ese colectivo hace suyo el plan e incorpora el compromiso en cumplir.

Es importante, enfatizó, que los trabajadores tengan la posibilidad de expresar sus ideas, ese no puede ser un espacio solo para escuchar cifras, muchas veces tecnocráticas, que no ilustran nada y en la práctica tampoco favorecen el debate de los asuntos que en verdad se deben evaluar.

De acuerdo con su valoración, no obstante los avances que se observan en este Programa, todavía las siembras son insuficientes y no se logra una comprensión total por parte de productores y empresarios acerca de la importancia de potenciar más el empleo de estos productos.

