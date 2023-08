Cuba: Conmemoran aniv. 50 de la fundación de la EJT

Ramón del Pino Salazar en 1968 era miembro del Comité Provincial de la UJC y atendía la esfera de construcción, cuando recibe la indicación de incorporarse a la CJC. No lo pensó dos veces y a partir de ese momento ocupo varias responsabilidades, entre otras, la de jefe de subagrupación de construcción en Sola en el plan de desarrollo citrícola, junto a las tropas de la División de Infantería Permanente (DIP) de las FAR.

Entre los oradores de esa jornada mañanera de lunes, efectuada a la sombra de erguidos pinos, hablaron, además de Raúl, el sargento de las FAR Alfredo Luis Fuentes Rodríguez, fallecido con los años en un accidente, y Walter Pupo, teniente coronel de la reserva, a quienes en simbólico gesto el entonces ministro de las FAR intercambió la gorra del primero por el sombrero del segundo, al tiempo que levantaba los brazos de ellos en gesto de hermandad.

