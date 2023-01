Este análisis estuvo en función de la necesidad de la reducción del déficit fiscal, pues no se puede disminuir el déficit de país si no hay desde la base una proyección y una intención en este indicador , teniendo en cuenta que pocos municipios del país tienen carácter superavitario, comentó la viceministra.

“Ciertamente en el primer año de experiencia de las mipymes estas no debían pagar el impuesto del 10% sobre la comercialización mayorista, a diferencia de las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia. No obstante, hemos evaluado que, a los niveles de precios en que se están realizando esas comercializaciones, resulta aplicable el 10%”.

Aclaró que esta medida no se aplicará en un grupo de entidades que presenten un funcionamiento particular y trabajen con precios establecidos centralmente. Igualemente, prosiguió, está previsto la posibilidad de realizar otras evaluaciones.

