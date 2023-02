Según explicó el administrador de esa fábrica, el ingeniero industrial Ibrahín Guzmán Gómez, el incumplimiento principal productivo no tiene que ver con el abasto de caña, suficiente hasta ahora para cumplir la norma potencial de molida, pese a ejecutarlo por debajo del 50 %. No obstante, deben incrementar los indicadores cualitativos de la producción final —insistió— con destino a la refinería Ignacio Agramonte. Este ingenio recibe materia prima desde las plantaciones del “Brasil”, en Esmeralda, y del “Argentina”, en Florida, pues alrededor de la mitad destinada a esta zafra proviene de las propias bases productivas del municipio sede.

You have no rights to post comments