Manos de agradecidos honran a Fidel

Quien viaja por la Carretera central de Cuba encuentra este gigantesco “FIDEL VIVE” en el tramo que une a los municipios de Contramaestre y Palma Soriano. Específicamente en “La Cumbre” loma ubicada en la comunidad de Aguacate sus habitantes rinden póstumo tributo a Fidel.

Antes, en mis viajes a Santiago de Cuba lo había visto desde la carretera. Fue hasta este momento que visité el lugar y pude conocer detalles de las enormes letras.

Al llegar, ese cartel llamó mi atención una vez más. Pregunté por sus protagonistas. Enseguida mi novia, a quien acompañaba en viaje familiar me llevó con Juan Cuevas (Güancho) uno de sus creadores. A este amigo, luego de saludarlo afectuosamente, le pedí que me acompañara hasta el sitio escogido, amablemente aceptó. Sostuvimos una conversación durante los más de cuarenta minutos de camino.

Alfredo Ballesteros Alfonso (ABA): Güancho, Desde la carretera todo el que viaja hacia Santiago de Cuba ve este cartel gigante ¿Fue una iniciativa de ustedes o una orientación de la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC)?

Juan Cuevas (JC): La idea fue nuestra, de la gente de aquí. Gente revolucionaria que quiere a Fidel. Nos reunimos un grupo de compañeros días antes del paso de la caravana y pensamos qué hacer en esta loma llamada “La Cumbre”. Por la posición de la misma, como puedes ver, da la posibilidad de que sea vista por todos los que viajan para Santiago. A ambos lados del cartel pusimos dos banderas: la cubana y la del 26 de Julio.

(ABA): ¿Quiénes participaron en la confección del mismo?

(JC): Amigos y vecinos tuvimos que dar mucho machete en esta zona porque la hierba estaba muy alta, daba a la cintura. Luego los estudiantes recolectaron las piedras. Desde lejos se ve bien porque el FIDEL tiene seis metros de alto y el VIVE alrededor de tres.

(ABA): Pero desde aquí, por el tamaño es difícil realizar la obra con éxito ¿Cómo lograron que todas las letras quedaran derechas y a la misma distancia?

(JC): Después que chapeamos el área y recolectamos las piedras marcamos el terreno con la idea de lo que queríamos, luego algunos bajaron allá a la carretera y comunicándonos por teléfonos celulares íbamos corrigiendo los errores. Tuvimos que bajar y subir varias veces esta loma antes de concluir el trabajo.

(ABA): ¿En algún momento pensaron en otra frase?

(JC): Teníamos dos propuestas: “COMANDANTE SEGUIREMOS TU EJEMPLO” y “FIDEL VIVE”. Al final decidimos por esta que ha llamado mucho la atención. Recuerdo que el día que pasó la caravana con los restos de Fidel el helicóptero dio varias vueltas sobre el cartel para sacarlo por la televisión. Aquí teníamos una radio base amplificada y escuchamos cuando el periodista dijo que en una loma de Palma Soriano se leía “FIDEL VIVE”. Te imaginas el orgullo de todos aquí, por homenajear a Fidel y por ver como nuestro humilde trabajo era reconocido. También muchos turistas paran en la carretera y desde allá abajo tiran fotos.

(ABA): ¿Mantendrán el cartel?

(JC): Nos han propuesto desde las instituciones hacer aquí algo más bonito, con más estética. Pero mientras lo mantendremos así. Ya viste, hoy tuvimos que organizar algunas piedras porque los animales las riegan.

(ABA): Es esperanzador encontrar a personas con estas iniciativas, quienes con sus posibilidades y recursos se fueron a lo alto de la “La Cumbre” para gritar al mundo, desde la comunidad de Aguacate en Palma Soriano, que “FIDEL VIVE”. Las instituciones no deben intervenir. Estas letras nacidas de la inspiración de los pobladores encierran el amor y el recuerdo de esta gente hacia Fidel.

No se debe despojar a las comunidades de iniciativas y tradiciones, si así pasara ya no sería el cartel que un día hicieron con machetes, piedras, escasa pintura y voluntad sobrada. Ya los niños no se sentirían orgullosos al mirar hacia él y saber que pusieron sus manos en este mensaje.

Una obra que debe perdurar allí en la cima de “La Cumbre”, construida por manos humildes de gente de a pie como las de Aguacate, de gente, como pude sentirlo al estar allí, de corazones agradecidos. (Cubadebate)