Cuba cede ante Venezuela 8-3 en Serie del Caribe

Cuba pierde el invicto, aunque ya está clasificado para las semifinales. Este domingo rivalizarán ante el equipo local que aún no ha perdido.

Principio del 9no inning: Martí comenzo la última entrada con la sustitución de Lázaro Cedeño por Benítez, quién roleteó por segunda. También como sustitución se paró en la caja de bateo Osvaldo Abreu por Vázquez, y recibió ponche. Por el turno de Céspedes suplió Milán, quién solo logró un elevado al derecho y así finalizó el partido, 8 a 3 a favor de los venezolanos.

Final del 8vo inning: Está entrada la abrió el artemiseño José Ángel García en sustitución de Leandro Martínez. El tercer bate René Reyes abrió recibiendo boleto. Castillo fue dominado en elevado al derecho y Pirela roleteó por el campo corto, llegando así el corredor de la inicial se corrió hasta segunda. La entrada teminó con el ponche de Alex Romero.

Principio del 8vo: En la penúltima oportunidad de los Alazanes, Despaigne fue dominado en un fly al central y Saavedra logró una buena conección por el RF pero también fue out. Avilés por su parte sufrió otro ponche.

Joel desde la sede: Como para dejar clavada la siempre efectiva “puntilla”, las Aguilas de Zulia anotaron una más en este episodio y ahora llegaron a 8, con 15 indiscutibles pegados. No parecen acabarse las energías del público en el estadio, que a la par del juego disfruta de un espectáculo de musica y diversión a traves de la pantalla de alta definición más grande de un estadio beisbolero en Latinoamérica

Final del 7mo: El CF Phips comenzó la entrada embasádose en primera con hit al central. El 8vo bate Arcia conectó un roletazo por 2da bueno para doble play pero Phips había salido a robar la base, por lo que no dio tiempo a forzar en segunda. Alí Castillo fue sacado out sin asistencia en primera y el hombre de la intermedia avanzó a 3ra. El primer bate Galvis conectó su cuarto hit del partido e impulsó la octava carrera para los venezolanos. El inning terminó con el roletazo por segunda de Cedeño, con el que forzaron a Galvis en la intermedia.

Joel desde la sede: 7mo inning: Se fue el bien llamado capítulo de la suerte para Cuba con par de ponches electrizantes del zurdo Ledezma a dos de los mejores bateadores cubanos, quienes encontraron las bases llenas. Pueden haber sido estos outs los que definan la victoria para los venezolanos. Quedan dos capítulos, pero hay que comenzar a pensar ya en el juego del domingo. Pierde Cuba 7-3

Principio del 7to inning: Comienza la entrada Benítez quien continúa bateando como quiere y al conectar hit al derecho. Osvaldo Vázquez roletea por tercera y fuerzan a Benítez en 2da pero el avileño queda quieto en la inicial. Yoelkys Céspedes conecta hit al derecho y deja hombres en 1ra y 2da. Martí sustituye a Roel por V. V. Mesa, quién batea por el box y el pitcher no logra quedarse con la pelota, llena las bases con solo un out. Paumier en tres y dos fue ponchado. Ledesma logró dar un importantísimo cero ponchando también a Ayala. Le quedan solo dos oportunidades al equipo cubano.

Joel desde la sede: La defensa salva la entrada con el primer doble play que facturan en el partido. Leandro Martínez ha logrado frenar el ímpetu de los venezolanos, pero si sus compañeros no lo acompañan con producción ofensiva será muy dificil pensar en el empate primero y luego en el triunfo

Final del 6to inning: José castillo saca un fly al derecho para el primer out de la entrada. Pirela machucó la pelota por encima de segunda pero Benitez se enredó y no pudo sacar el out. el designado Romero conectó un roletazo por segunda que fue aprovechado para sacar el doble play.

Joel desde la sede: 6ta entrada: Por vez primera en el choque la tanda cubana es retirada de uno dos y tres. Se impone comenzar a pensar en los cambios en busca de acercarnos en el marcador, pues todavia es posible. Ha comenzado a enfriar en el estadio, y la concurrencia supera las 12 mil personas segun estadisticas oficiales.

Inicio del 6to inning: Despaigne no acaba de encontrarse con el hit, fue dominado en elevado al derecho. Saavedra recibió ponche y Avilés logró un buen contacto con la pelota pero fue el tercer out de la entrada en fly al central.

Joel desde la sede: El pitcheo cubano hizo aguas en una quinta entrada interminable, a pesar de que las cuatro carreras llegaron con dos outs. El cansancio de Entenza y los envíos muy nobles de los relevistas Yoelkis Cruz y César A. García fueron bien aprovechadas por las Aguilas de Zulia. Todavia queda tiempo para recuperarse, pero el marcador abierto 7-3 obliga a cambiar algunas estrategias.

Final del 5to inning: El quinto bate Pirela fue dominado en un eleado a lo profundo del CF. Romero conectó hit al izquierdo y Phipps bateó un fly al LF. El 8vo bate Arcia hizo hit al derecho y fue suficiente para el cienfueguero Entenza, quién fue sustituido por el tunero Yoelkys Cruz. Castillo conectó hit al derecho y anotó la quinta carrera para los venezolanos. El 1er bate Galvis impulsó dos carreras más con un doble por el izquierdo y esto fue suficiente para Yoelkys, al que sustituyeron por el inxperto en lides internacionales César García. Romy Cedeño bateó hit al derecho y el hombre de segunda no quiso atacar el home. Hubo otro cambio de lanzador, Martí trajo al derecho Leandro Martínez para acabar de sacar el 3er out, y así lo hizo ponchando al tercer bate René Reyes. Termina el inning 7 a 3.

Joel desde la sede: 5ta entrada; Por tercera ocasión los Alazanes dejan corredores en posición anotadora. Tras 76 lanzamiento, el abridor venezolano cedió su lugar al relevista Wilfredo Ledezma, quien con el primer lanzamiento ante Ayala,muy desesperado ahora, puso el cero oficial en la pizarra

Inicio del 5to inning: Céspedes fue dominado de torpedero a primera. Roel se embasó por un error del primera base que se le cayó la pelota en el tiro del torpedero. Paumier recibió cuatro bolas consecutivas. Entró el zurdo Wilfredo Ledesma, co notable experienciacomo relevista dentro de la MLB. Ayala conectó un roletazo para doble play por el campo corto.

Joel desde la sede: Después de dos outs, las Águilas de Zulia lograron la eficiencia deseada para anotar una carrera ante un Entenza que ya comienza a dar señales de agotamiento y será necesario estar al tanto para no permitir más anotaciones que comprometan el marcador. Venezuela gana ahora 4-3, pero queda mucho juego todavía

Final del 4to inning: Buen fildeo de Benítez logró sacar el primer out frente al catcher Arcia. Castillo fue dominado en elevado al RF. El primer bate Galvis volvió a embasarse con un hit por el derecho y con Cedeño al bate robo la seguda base, para ubicarse en posición anotadora, lo que le sirvió para pisar home con la conección de Cedeño por el CF. El tercer bate Reyes bateó de hit por el derecho y ubicó hombres en primera y segunda con dos outs. Entenza liquidó la entrada dominando a José Castillo en rolling al box.

Joel desde la sede: Willian Saavedra prendió una chispa,pero esta ve no encontró quien lo remolcara desde segunda base con un out. Boscan ha trabajado bien con la única equivocación contra Benítez dos inning atrás. Sigue el duelo y la afición mayoritariamente apoya a los Alazanes de Granma

Principio del 4to inning: Saavedra sigue encendido,conectó hit al izquierdo comenzando la entrada. Avilés tomó ponche. Saavedra se corrió a segunda gracias a un wild pitch, y Benítez también se ponchó. La entrada terminó con una buena jugada del torpedero Galvis frente a la conexión de Osvaldo Vázquez.

Joel desde la sede: El primer tercio de juego presenta abrazo a tres carreras y un duelo ya planteado entre el relevista Entenza y el abridor venezolano Boscan. Es de esperar una reacción de la batería cubana en cualquier momento. La fiesta en el estadio abarca música afuera, pantallas por doquier y una alegría contagiosa a béisbol por todos lados

Final del tercer inning: José Castillo fue dominado en elevado al CF. Entenza le regaló boleto a Pirela y ponchó al bateador designado Romero. Phipps fue dominado en un elevado al torpedero.

Joel desde la sede: Alexander Ayala sigue ratificándose como uno de los bateadores más ajustados del equipo en estos momentos. Queda todavía pendiente el despertar de Despaigne, quien lleva de 9-1, pero en cualquier momento sale a relucir su calidad

Principio del 3er inning: Roel machucó la pelota por segunda para el primer out y Paumier roleteó por el campo corto. Fuerte línea de Ayala contra la cerca del LF,que logró llegar a segunda. Despaigne fue dominado de segunda a primera para el tercer out del inning.

Joel desde la sede: Noelvis Entenza se aprecia combinativo, aunque tendrá que cuidar de su control para embasar los menos corredores posibles. El estadio viste su mejor concurrencia para un partido de Cuba, con más de 10 mil espectadores, quienes siguen esperando con ansias el enfrentamiento ante el conjunto local este domingo

Final del 2do inning: El noveno bate Castillo roleteó por el campo corto para el primer out y Galvis recibió boleto. Cedeño fue retirado de segunda a primera y Entenza cerro la entrada ponchando al tercera base Reyes.

Joel desde la sede: 2do inning: Juego nuevo tenemos ya gracias a cuadrangular de Carlos Benítez con dos hombres en circulación. Rápida respuesta ofensiva, sobre todo del líder remolcador del conjunto, quien anda envuelto en su mejor momento deportivo desde que comenzó a jugar béisbol. Ahora solo resta aguantar a la animada tanda de las Águilas de Zulia, que buscan desesperadamente un triunfo que le asegure en la semifinal

Principio 2do inning: Despaigne abrió la entrada ponchándose. Saavedra se embasó con roletazo por encima de segunda y Avilés soltó una línea entre LF y CF. Benítez conectó Homerun y empató el partido, es su quinta impulsada en el torneo. Osvaldo Vázquez se ponchó al igual que Céspedes para el segundo y tercer out del inning.

Joel desde la sede: Por vez primera en lo que va de Serie del Caribe, Cuba arranca debajo en la pizarra y el abridor explota tan ruidosamente, al permitir tres carreras. Freddy Asiel Álvarez sigue en deuda con esa actuación tan deseada para su real calidad. Noelvis Entenza se hizo cargo y fue bateado duramente, pero resolvió la situación. Los Alazanes tendrán que jugar de abajo, pierde 0-3.

Final 1er inning: Galvis se enbasó en hit por la inicial y Cedeño conectó entre primera y segunda, por detrás del corredor. El tercera base Reyes bateó hit por el RF y llenó las bases sin out. Castillo roleteó por el campo corto pero un error en tiro de Ayala propició que entraran dos carreras. El primer out de la entrada fue de en rollin por segunda. Romero impulsó la tercera para las Águilas con un hit por el CF. El segundo out de la entrada lo saco Ayala al fildear una línea de Phipps. El catcher Arcia roleteó por segunda para el tercer out. La primera entrada terminó 3 a 0.

Joel desde la sede: Con dos cambios en la alineación comparada a la presentada ayer, los Alazanes de Granma salen en busca de un tercer triunfo que le aseguraría no chocar con las Aguilas de Mexicalli en el inicio de la semifinal. El derecho Wilfredo Boscan lanza por los morochos, en un cambio de última hora. Un doble play salvador silenció la primera amenaza de los nuestros. El estadio tiene la mayor cantidad de público para un partido de Cuba.

Principio 1er inning: Cuba sale como visitador y los dos únicos cambios en la alineación son los de Osvaldo Vázquez en la receptoría y Guillermo Avilés como designado, pasando Despaigne al LF.Roel Santos inició el partido conectando hit, el tercero para él en este torneo, pero Avilés conectó por tercera para doble play. Ayala roleteó por la antesala y fue el tercer out.

Los Alazanes buscarán mantener el invicto ante el difícil Venezuela. Freddy Asiel Álvarez es la opción de Carlos Martí, un pítcher con experiencia en todas las Series del Caribe, desde el regreso de Cuba a este torneo.