El costo impagable de una ley absurda

| Por

Las últimas noticias referidas a la suspensión de las leyes anti cubanas, que incentivaban la migración ilegal e irresponsable de miles de personas hacia los Estados Unidos, trajeron a la mente de este redactor un suceso que conoció casi de primera mano hace algunos años.

Nos encontrábamos mi equipo de grabación para la televisión y yo en un lugar de Cayo Romano (reconocido como la tercera isla del archipiélago cubano), ubicado al norte de la provincia de Camagüey, a donde nos llevó el interés por hacer un gran reportaje con los pescadores de quelonios.

Dimos en una remota ensenada con aquellos rudos hombres de mar que nos acogieron como a familiares y luego de las sesiones de filmación y las consabidas entrevistas y la recopilación de datos, comenzó la conversación informal.

Un tema que centró el interés fue lo ocurrido cuando una de las últimas madrugadas, les despertó el ladrido inquieto de los perros y unos gritos lejanos que traía la fuerte brisa del norte que encrespaba las olas y hacía presagiar el temporal.

Acudieron a la costa y de inmediato se percataron, con la agudeza propia de la gente de su oficio y conocedora de la costa, de que había ocurrido un naufragio (o recalo, como nos dijeron entonces con el lenguaje propio de los entendidos).

Zarparon en su lancha, de sólida construcción probada una y mil veces con el mal tiempo, y poco a poco se aproximaron a unos cabezos (estructuras parecidas a rocas que sobresalen de la superficie marina y son muy peligrosas) harto conocidos por los experimentados navegantes de la zona, donde suponían había chocado la embarcación.

En la medida que se acercaban, arreciaban los gritos de dolor y espanto de mujeres y niños, y de hombres que desesperados clamaban por una ayuda que no imaginaban tan cercana.

El asombro hizo presa de los rescatistas improvisados, quienes descubrieron a la luz de los faroles del bote pesquero, que la supuesta embarcación averiada no era más que un amasijo de tablas forradas con poli espuma, sobre algunos tanques de 55 galones mal amarrados y con un motor fuera de borda descompuesto, pero con un salidero de gasolina que disolvió como mantequilla el más que inapropiado forro.

Quemados, con los cuerpos cubiertos por un material viscoso producto de la mezcla del combustible con el polímero, apenas daban muestras de vida dos niños y una mujer; tirados en el semi destruido fondo, inertes, otra mujer, un niño y un hombre.

Luego del rescate y de la llegada de personal especializado de salud y autoridades del Cuerpo de Guarda fronteras, quedó en los salvadores el horror de la tragedia, y la noticia de que no hubo sobrevivientes.

Sobrecogidos mal dormimos reviviendo la tragedia, pero lo peor fue al amanecer, cuando nuestros amigos pescadores nos llevaron hacia donde yacía, como muerto animal mitológico, aquel remedo de lancha, aquella pesadilla que unos ilusos construyeron sin el menor conocimiento, pero incentivados por un ajuste asesino.

Nadie los perseguía, no corrían peligro sus niños que como tantos otros, disfrutaban de los círculos infantiles donde reían y jugaban con sus amiguitos; no escapaban de una plaga, de la guerra o de esas hambrunas que diezman poblaciones enteras en África o Asia; solo la falsa ilusión del ¨American way of life¨ que ignoró sin inmutarse las leyes migratorias internacionales y los lanzó al abismo.

Miles de vidas ha cobrado esa estrecha franja de mar que las políticas criminales y absurdas convirtieron en gigantesca tumba… descansen en paz tantos infelices, sirvan de alerta tantos sueños rotos.

Póngase fin a un capítulo de dolor e ignominia, ríndase culto a la cordura y la justicia.