El método Fidel y el acceso al conocimiento. Por Iroel Sánchez

Los compañeros de Joven Club me han hecho llegar la transcripción de la presentación que realicé en agosto del pasado año del libro Viaje a lo infinito, de Omar Pérez Salomón en el Palacio Central de Computación.

Buenas tardes:

Agradezco a Omar la invitación para presentar su libro.

Omar jugó un papel decisivo para que se comprendiera en distintas instituciones la importancia de un proyecto como EcuRed y tuvo la humildad, la ejemplaridad, de ser un colaborador cuando el proyecto comenzaba. Omar fue entonces un colaborador principal, como también en mi blog, y nos hizo comprender que en la actualidad no se puede hacer política sin tomar en cuenta internet, o se puede hacer de modo muy limitado, Y si todavía hay compañeros nuestros que no comprenden esto entonces eran muchos más.

Sobre el libro, aunque lo estamos presentando aquí, en el Palacio Central de Computación, porque es un libro sobre la juventud y Fidel, también va mucho más allá.

El libro tiene una gran importancia para las batallas y retos que se nos avecinan. Este libro necesitaría una presentación más allá de los Joven Club, porque las ideas y los materiales contenidos en él deberían de leerlos todos los que tenemos que ver con el desarrollo de la tecnología y también con la lucha ideológica en nuestro país, en él está la concepción del desarrollo de Fidel. Desarrollo es algo más que producir objetos, es también acceder al conocimiento.

China y Vietnam han obtenido logros impresionantes, son ejemplos de desarrollo en muchas cosas, pero tienen un porciento más bajo de profesionales universitarios en su población y su mortalidad infantil es cuatro veces más alta que la de Cuba; bajo ese concepto no se puede decir que China y Vietnam son países más desarrollados que Cuba; solo se puede decir que son más desarrollados en la producción y consumo material, algo que necesitamos y es muy importante pero no lo es todo. Son países hermanos de nosotros, pero no debemos copiarlo todo de ellos ni de nadie. Debemos saber de qué condiciones parten ellos y de cuáles nosotros.

También hay que tener en cuenta el método de trabajo de Fidel que expone el libro. Los invito esta noche a ver La pupila asombrada; porque ahí Fidel habla de su método de trabajo. Dice que él prefiere estar el noventa por ciento de su tiempo fuera de la oficina, en contacto con la gente; los que le dan una noción de la realidad del país y los que lo hacen enterarse de los problemas. Que siempre ha rechazado a esos que se encierran en la oficina, evadiendo el problema. Y yo creo que el libro habla de eso, de un método y de una conducta, y ese método, en el caso particular del desarrollo de la ciencia y la tecnología es también el método de aliarse con el talento, de aliarse con el conocimiento y apoyarlo. Y eso es esencial. Alguien dijo una vez que Fidel es un país, y yo creo que Fidel es un mundo, una cultura, es una concepción del desarrollo. Fidel es justicia, es soberanía, solidaridad. Es esas tres cosas en una misma persona.

Se discute mucho si la Revolución sobrevivirá a la desaparición de la dirección histórica. La respuesta de eso está en si esa cultura perdura o no. Esa cultura de la justicia, la soberanía, y la solidaridad. Hay países que han resistido la embestida norteamericana por tener ventajas como una civilización milenaria, mayor masa demográfica. La Revolución en Cuba ha resistido sin tener nada de eso, solo una cultura.

Por eso es tan importante entender esa cultura de la que nos habla Fidel, que viene de la ética de Martí. Este sentido se ve en el libro, por ejemplo se ve en la anécdota de cómo se hizo a fines de los años sesenta del siglo XX la primera computadora cubana. Cuba fue el primer país de Latinoamérica en construir una mini-computadora. Con la confianza y el apoyo de Fidel, dos compañeros fueron a comprar los componentes a París en una firma y no pudieron por el bloqueo, tuvieron que comprarlos en la calle y luego casi sin dinero viajar a Japón para adquirir la otra parte del mismo modo.

Invito a difundir y a leer este libro de Omar, y sobre todo, la información que contiene, utilizarla. Este libro es una herramienta de trabajo que debe llegar a las manos de todos los que toman decisiones relacionadas con la tecnología de la información y las comunicaciones en Cuba. Porque Fidel se dio cuenta muy temprano que esto no era un problema técnico. Los yanquis quieren que pensemos que esto es solo un problema técnico pero es también un tema político, cultural e ideológico. Y con esa interpretación emancipadora que está en cada letra, en cada línea, y en cada página de este libro, le doy las gracias a Omar por hacerlo posible.

Gracias a Fidel por ser el protagonista de este libro y el protagonista de esa nueva cultura que nos ha fundado para Cuba y para el mundo.

Muchas gracias.(Tomado de lapupilainsomne)